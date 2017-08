TV Oranje herhaalt special Jan Leliveld

Naar aanleiding van het overlijden van Jan Leliveld herhaalt TV Oranje aanstaande zondag 20 augustus om 20.00 uur de special waarin hij centraal staat. Donderdag werd bekend dat de Nieuwveense zanger op 61-jarige leeftijd is overleden. Jan Leliveld liet vorige week via zijn Facebookpagina weten dat hij ongeneeslijk ziek was. De grote doorbraak van Jan was in 2010 met het nummer ’Marianne’. In de tv-special, die eerder werd uitgezonden in januari 2015, vertelt hij over zijn vroegere werk in de bloemenhandel.



