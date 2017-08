TV Oranje krijgt de primeur van Dave Giacomini m.b.t. nieuwe clip ‘Waanzinnig’

De Noord Hollandse Dave Giacomini is al meer dan 10 jaar actief als zanger van het levenslied. Hij is geboren in Amsterdam en nu woonachtig in Haarlem. Na zijn single ”Als je naar me lacht” komt Dave nu met zijn nieuwe single “Waanzinnig”. Dit nummer is geschreven door Gilbert Themen en bewerkt door Jeroen Dirksen / Music Experience. PlanBeeBV geeft het nummer uit en heeft de bijbehorende videoclip geproduceerd. Het uitbrengen van dit nieuwe nummer is een droom van Dave die nu werkelijkheid wordt.



klik hier voor het originele artikel