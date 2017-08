TV Oranje Shownieuws tijdelijk vanuit Egypte

Beste bezoekers van de TV Oranje Shownieuwspagina. Van woensdag 16 augustus 2017 t/m woensdag 30 augustus 2017 wordt zoals gewoonlijk dagelijks de shownieuwspagina ververst met het laatste artiestennieuws, echter niet vanuit Nederland, maar vanuit het zonovergoten El Gouna in Egypte. Tijdens deze twee weken wordt eenmaal per dag de site bijgewerkt. Nieuwtjes m.b.t. Nederlands artiestennieuws kan ook gewoon via shownieuws@tvoranje.nl worden aangeleverd.



