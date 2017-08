Tweede editie van het meezingspektakel Levenslied Eindhoven vindt plaats op 25 augustus

Vrijdag 25 augustus staat de tweede editie van het gezellige meezingspektakelLevenslied Eindhoven op het programma. Op het Stadhuisplein in het hartje vanEindhoven staan tussen 17.00 uur en 01.00 uur de beste Nederlandstalige artiesten vandit moment op de bühne. Levenslied Eindhoven is gratis toegankelijk voor iedereliefhebber van het Nederlandse lied. Op het programma staan toppers als: DjangoWagner, Frans Duijts, Henk Bernard en Peter Beense. Naast dit viertal zijn ookJohn West, Stef Ekkel en Eindhovenaar Ferry de Lits van de partij. LevensliedEindhoven belooft een heerlijke zomerse avond te worden met de besteLevensliederen van eigen bodem!Levenslied Eindhoven heeft ook dit jaar weer zijn best gedaan om de top van hetNederlandse levenslied bij elkaar te krijgen.



