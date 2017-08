Unieke samenwerking tussen Henk Dissel en Tim Douwsma

‘Het Gevoel’. …dat is de titel van de zomerse single van Henk Dissel en Tim Douwsma.Het is een unieke samenwerking tussen 2 vrienden:Henk en Tim kennen elkaar al jaren en zijn vrienden van elkaar. Ze kwamen elkaar een tijdje geleden spontaan tegen tijdens het uitgaan en Henk riep: ”waarom nemen we voor de gein geen plaat samen op voor de zomer?” En zo ineens geschiedde het.De single is opgenomen door Bas van den Heuvel en de tekst is geschreven door Willem Gunneman.



klik hier voor het originele artikel