Vrijkaarten voor Den Dungen Zingt Hollands

Na het grote succes van vorig jaar zal op zaterdag 30 september de tweede editie plaatsvinden van ‘Den Dungen Zingt Hollands’. Het plaatsje Den Dungen (bij Den Bosch) staat die dag in het teken van een Nederlandstalig muziekfeest zonder weerga. In de sfeervol ingerichte Jacobahal wordt opgetreden door topartiesten als Roy Donders, Snollebollekes, Jeffrey Heesen, Wesley Klein, Jaman, Kapalone, Jimmy Geerts en Mario Mulder. Kom ook naar dit gezellige meezingfeest en sluit de zomer af in stijl!



