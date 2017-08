Waldemar Torenstra en Remy Bonjasky vechten om gouden baton

De eerste BN’ers die in het nieuwe seizoen van Maestro de bok op stappen zijn acteur Waldemar Torenstra en kickbokser Remy Bonjasky. Wordt een van hen straks gekroond tot meesterdirigent van 2017?

Al drie seizoenen gaan de meest uiteenlopende BN’ers de muzikale strijd met elkaar aan in het populaire tv-programma Maestro. Ook dit jaar keert Maestro terug op de vertrouwde zondagavond en nemen acht deelnemers de baton in handen om de mooiste klassieke en populaire stukken te dirigeren. De eerste BN’ers die in het nieuwe seizoen van Maestro de bok op stappen zijn acteur Waldemar Torenstra en kickbokser Remy Bonjasky. Wordt een van hen straks gekroond tot meesterdirigent van 2017? Maestro wordt gepresenteerd door Frits Sissing en is vanaf zondag 29 oktober om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.

Remy Bonjasky onderscheidt zich bij aanvang van zijn wedstrijden sterk ten opzichte van zijn tegenstanders. Waar zij opkomen met doorgaans opzwepende muziek met heftige beats, kiest Remy voor het klassieke stuk ‘Man with a harmonica’. Waldemar hoort dagelijks vele klassieke werken voorbij komen tijdens de pianolessen van zijn kinderen. Hij neemt de Maestro-competitie bloedserieus en doet echt mee om te winnen.

Maestro

Met wekelijks een miljoenenpubliek en een groeiende fanschare bewijst Maestro dat klassieke muziek hot is! Acht bekende Nederlanders zonder enige dirigeerervaring nemen het tegen elkaar op in deze muzikale afvalrace om zich te ontwikkelen tot dirigent. Wie stuurt Het orkest van het Oosten het beste aan? De vertrouwde jury bestaande uit dirigent Vincent de Kort, violiste Isabelle van Keulen en contrabassist Dominic Seldis is ook dit jaar weer van de partij.

Opnames bijwonen

In september starten de opnames van het vierde seizoen en ook dit jaar is het mogelijk deze bij te wonen. De opnames vinden plaats in de Philharmonie in Haarlem. Tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar.

Foto Remy: Jeroen Oosterveld

Foto Waldemar: Selma van der Meijs





