Zanger Jan Boezeroen viert zijn 60-jarig artiestenjubieum

60 jaar in het artiestenvak is redelijk uniek te noemen. Maar op 18 november 2017 is het zover. Dan viert zanger Jan Boezeroen zijn 60-jarig artiestenjubileum.Deze zanger heeft als één van de weinige Nederlandstalige artiesten op Lowlands mogen optreden, en is onderscheiden door de stichting Conamus. Deze laatste prijs mocht hij ontvangen uit handen van Mies Bouwman.Hij stond met maar liefst 12 verschillende nummers in de diverse hitlijsten.Naast De fles scoorde Jan nog ’n aantal grote hits. Om maar eens wat titels te noemen: “Ze zeggen”, “Oei Oei”, “De dronkaard”, “Hé hé, kijk daar ‘ns”, “Vondel was goed” en“Ze kunnen de pot op”.



