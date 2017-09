Antoinette Hertsenberg onderzoekt de zorg van de toekomst in Dokters van morgen

Wat als niemand meer hoeft te sterven aan kanker? Mensen met een dwarslaesie niet langer hun leven hoeven door te brengen in een rolstoel? En wat als nierpatiënten niet meer afhankelijk hoeven te zijn van een dialyseapparaat? We kunnen er nu alleen nog maar van dromen, maar door onderzoek en innovatie in de zorg is er steeds meer mogelijk. Antoinette Hertsenberg gaat vanaf 10 oktober voor het nieuwe AVROTROS-programma Dokters van Morgen op zoek naar spraakmakende zorginnovaties en baanbrekende nieuwe inzichten. Ze bezoekt voor het reportageprogramma patiënten, dokters, ziekenhuizen en universiteiten in binnen- en buitenland. Hoeveel weten we al van het menselijk lichaam? En wat valt er nog allemaal te ontdekken?

In elke aflevering van Dokters van Morgen staat een ander thema centraal. Het seizoen start dinsdag 10 oktober met een uitzending over bacteriofagen, dat als een klein virus een specifieke bacterie infecteert. Die worden in het buitenland ingezet als alternatief voor antibiotica, waardoor mensen op het randje van de dood toch geholpen kunnen worden. Hoe ver zijn we in Nederland met de toepassing van bacteriofagen? Dokters van Morgen laat zien hoe Nederlanders nu al geholpen worden door bacteriofagen, doordat zij het heft in eigen handen nemen en de techniek buiten ons zorgstelsel laten toepassen.

Andere thema’s die aan bod komen zijn: de hersenen (in hoeverre beïnvloeden zij niet alleen ons lichaam, maar ook onze stemming?), afvallen (wat werkt wel, en wat niet? Kan de politiek bijdragen aan permanent gewichtsverlies?), slapen (hoeveel slaap hebben we nodig? Wat kunnen we leren van natuurvolken die het woord “slaapgebrek” niet kennen?) en het overkoepelende thema de zorg van de toekomst (hoe gaat onze zorg veranderen? Welke rol speelt data daarbij?).





