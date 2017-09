Antonio Holsken gaat samen Marleen Kramer ‘Showland ‘presenteren bij Midland FM

Showland is de titel van het nieuwe radioprogramma van Antonio Holsken enMarleen Kramer. Het iseen gezellig fris programma met nieuws uit de regioRenswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal. Daarnaast ontvangen ze ook verrassende gasten in de studio.Antonio werd gevraagd door Midland FM ofhij mee wilde denken over het nieuwe programma.'Alsnel kwamen er leuke ideeën. Ook de naam Showland past helemaal bij Midland FM.



