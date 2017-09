AVROTROS presenteert de Nederlandse Innovatie Prijzen

Nederland is één van de innovatieleiders in Europa en streeft daarmee steeds meer landen voorbij. AVROTROS omarmt innovatie en roept daarom de Nederlandse Innovatie Prijzen in het leven. Dinsdagavond 31 oktober worden in het Kurhaus in Scheveningen prijzen uitgereikt voor het meest innovatieve bedrijf, de meest innovatieve regio en voor de meest innovatieve oplossing voor een maatschappelijk probleem. De avond wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers.

Op de avond van de Nederlandse Innovatieprijzen worden er drie genomineerden per categorie gepresenteerd, waaruit één winnaar wordt gekozen. De genomineerden zijn geselecteerd op basis van de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor, onder leiding van Prof. dr. Henk W. Volberda. De monitor is een onderzoek naar innovatie- en concurrentievermogen op basis van een jaarlijkse (sinds 2006) uitgevoerde landelijke enquête onder circa 10.000 Nederlandse bedrijven. Een deskundige jury kiest uiteindelijk uit de drie genomineerden per categorie een winnaar.

AVROTROS wil een venster zijn voor verbeelding en vooruitgang. De omroep wil een breed publiek informeren over het innoverend vermogen in Nederland en de invloed van innovatie op het dagelijks leven.





klik hier voor het originele artikel