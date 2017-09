Berget Lewis maakt indruk bij The X Factor UK

De geruchten deden al meer dan een maand de ronde, maar Berget bevestigde pas vorige week dat ze meedoet aan het programma The X Factor UK.Juryleden Simon Cowell, Sharon Osbourne, Louis Walsh en Nicole Scherzinger van de Britse versie van X-Factor zijn onder de indruk van de stem van Berget Lewis. Dat blijkt uit een promotievideo van de talentenjacht die de 'Lady of Soul' op haar Instagram plaatste. X-Factor UK wordt in het Verenigd Koninkrijk uitgezonden door ITV. Het programma is helaas niet in Nederland te zien.



klik hier voor het originele artikel