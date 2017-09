Berget Lewis & ZO! Gospel Choir in Concert

"Lady of Soul" Berget Lewis & ZO! Gospel Choir geven op 15 september 2017 een fantastisch concert in de Grote Kerk Apeldoorn in het kader van het 125-jarige bestaan van de monumentale kerk. De entree bedraagt € 15.00 en de aanvang is om20.30 uur.Op het menu staat een heerlijk meeslepende mix van Gospel,Soul en RnB en de crossovers die deze genres maken met populairemuziekstromingen als Pop, Rock en Blues.Berget Lewis is één van de beste en meest gevraagde zangeressen van ons land.



