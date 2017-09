Boyband FOURCE pakt titel Junior Songfestival 2017

Na maandenlange voorbereiding en een zinderende finale mocht de boyband FOURCE zich zaterdagavond de grote winnaar van het Junior Songfestival noemen. Finalisten Sezina, Montana en FOURCE zongen de sterren van de hemel met maar één doel: Nederland vertegenwoordigen voor een miljoenenpubliek tijdens de internationale finale in Georgië. Met hun sterke moves, aanstekelijke energie en gouden stemmen kon de vakjury niet om FOURCE heen en pakten Niels (12), Ian (13), Jannes (14) en Max (14) de titel.

FOURCE is tijdens de auditieperiode door het Junior Songfestival samengesteld en de jongens blijken een perfecte match. FOURCE: “We hadden al met elkaar afgesproken dat we, met of zonder winst op zak, met deze boyband verder wilden gaan. Dat we gewonnen hebben is super tof en een waanzinnige start. Het is een grote droom van ons dat we dit met elkaar mee mogen maken.”

De vakjury heeft alle vertrouwen in de jongens. “Ik weet het nu al, heel Nederland wordt fan van jullie! Iedereen koopt straks jullie posters en hangen ze boven hun bed. Dat wordt één groot gekkenhuis”, aldus een enthousiaste Tim Douwsma.

Momenteel wordt speciaal voor de boyband een Nederlandstalig nummer geschreven waarmee FOURCE Nederland gaat vertegenwoordigen in Georgië. De gloednieuwe single komt naar verwachting begin oktober uit.

Elke woensdag en vrijdag zijn de voorbereidingen van Niels, Ian, Jannes en Max voor de internationale finale te volgen op de website van Zapp en YouTube.





