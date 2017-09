Colinda strikt Danny Diëgo voor hoofdrol in clip van nieuwe single ‘Laat mij vanavond’

Elke keer als Colinda een clip laat produceren legt ze de lat hoog. Voor de clip van haar nieuwe single ‘Laat mij vanavond’ wist ze Danny Diëgo te strikken. ‘Op de podiumwagen van het UnityNL kwam ik met Danny in gesprek. Ik kende hem wel van de Jumbo -en de visstick reclame, maar had hem nog nooit persoonlijk ontmoet. Ik vertelde hem dat ik bezig was met een nieuwe single en voor de videoclip nog op zoek was naar een mannelijke hoofdrolspeler’, vertelt Colinda.



