Connery Small terug met nieuwe single ‘Mocht de zon verdwijnen’

Connery Small startte zijn carrière zoals velen; op het biljart van een plaatselijk café. Dit leidde uiteindelijk tien jaar geleden tot een eerste plaatopnameen Connery groeide uit tot een gezellige feestzanger. Na een leuke tijd bloedde de zangcarrière eechter een beetje dood, maar in 2016 kroop het bloed toch weer waar het niet gaan konen in samenwerking met Peter LaHaye dook Connery weer de studio in. Hijhad de smaak weer te pakken en begin dit jaar verscheen de single “Kom bij mij” met DJ Manzz.



klik hier voor het originele artikel