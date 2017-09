Dario laat met ‘Donder en bliksem ‘ andere kant muziekstijl horen

Dario staat bekend om zijn feestmuziek. Een feestje bouwen is zijn beroep, maar met de nieuwe single ‘Donder en bliksem’ laat hij zien dat hij een muzikale duizendpoot is. “Ik had het idee om een andere kant van mijn muziekstijl te laten horen”, aldus Dario.De volkszanger blijft bij gezellige, volkse muziek, maar de nieuwe single ‘Donder en bliksem’ laat net even een andere kant van Dario zijn stijl horen. “Dat komt omdat dit meer poppie is”, verklaart hij. Het blijft up-tempo, maar het bevat net een andere invalshoek.



