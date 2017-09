‘Dat komt door jou ‘….nieuwe meezinger van Het IJsselduo

Samen met studio Martin Sterken hebben Arnold en Marianne deze keer gekozen voor een lekker vrolijk uptempo nummer waarmee ze de menigte in beweging krijgen.Het nummer 'Dat komt door jou' gaat ook nog een beetje terug in tekst naar hun grote hit 'Drommelse jongen'. 'Het is een lekkere meezinger die niet meer uit het hoofd gaat .Wij hebben er een verfrissende sound aan gegeven, maar wel met het herkenbare IJsselduo geluidHet is een echt volks nummer met een gezellige up tempo melodie', aldus Arnold.



