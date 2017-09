Dave Dekker vervangt Ridder van Kooten in Tina de musical

Terwijl in Amsterdam de repetities in volle gang zijn, maakt producent Homemade Productions vandaag bekend dat Dave Dekker als alternate van Ridder van Kooten te zien zal zijn in Tina de musical.Dave Dekker kreeg landelijke bekendheid met zijn hoofdrol als kleine Ciske in Ciske de Rat de musical, waar hij na afloop van de première toenmalig Koningin Beatrix mocht ontmoeten. Daarna nam hij deel aan The Voice Kids seizoen 1 en kreeg hij zijn eigen real life soap bij SBS: Dave Dekker Dendert Door. Met Danny de Munk nam hij het nummer Laat ons niet alleen uit en trad hij op in o.a. De Wereld Draait Door, All you need is love, RTL Live, Mooi weer De Leeuw en het Musical Awards Gala. Zijn zelfgeschreven single Ik kijk in je ogen is later opnieuw uitgebracht door Gerard Joling en Jandino Asporaat.



