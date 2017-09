De 73 jarige Rita Young hoopt met meeslepende wals ‘Ik Weet Niet Goed’ een hit te scoren!

Rita Young is een allround zangeres. Haar repertoire bestaat uit mooie ballades, evergreens, country and western en feestrepertoire, zowel in het Nederlands, het Engels en het Duits. Tevens is Rita een voortreffelijke presentatrice en heeft een bühne-ervaring van maar liefst 56 jaar!Rita heeft veel talenten ontdekt, door haar eigen shows en met het Vlaardings Songfestival, dat zij in 1989 heeft opgericht. Bekende namen die hun eerste stappen bij haar gezet hebben, zijn: Helemaal Hollands, Frans Bauer, Vinzzent en vele anderen.



