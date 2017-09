Debuutalbum van Echte Vrienden verkrijgbaar in de TV Oranje Shop

Begin april dit jaar maakten volkszangers Peter Beense, Frans Duijts en Django Wagner bekend met een nieuw evenement te komen, een idee dat ontstond tijdens de opnames voor het AVROTROS Tv-programma 3Man Ster’. Echte Vrienden was geboren! Het debuutalbum van Echte Vrienden, genaamd ‘Muziek is ons leven’ bevat de gelijknamige hitsingle en de meest recente hit ‘We zullen allemaal een keer naar boven gaan’. De mannen bezingen hun liefde voor muziek, bijzondere vriendschappen en het plezier in het leven.



