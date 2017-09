Derde single voor Bianca Frieling een feit

De nieuwe single van Bianca Frieling getiteld 'Hé lekker beest' staat bol van de zomerse klanken, is vrolijk,heeft een hoog meezinggehalte en zal menig mannenharten op hol laten slaan. Althans, dat is de verwachting die haar plugsterJeanette de Wit van ArtiestenPromotie uitspreekt. Zanger, producer, componist en tekstschrijver Dave van Well is verantwoordelijk voor deze inmiddels derde single van de uit Duiven afkomstige zangeres die tussen 2013 en 2016 een break heeft gehad om nog krachtiger naar voren te komen.



klik hier voor het originele artikel