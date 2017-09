Dimi Schoemaker presenteert debuutsingle in Bornerbroek

De uit Almelo afkomstige Dimi Schoemaker wordt gezien als nieuwaanstormend talent uit overijssel. De 16 jarige jongeman laat met zijn warme stem menig hart sneller kloppen. Op 9 september 2017 presenteert hijrestaurant Liedenbaum in Bornerbroek z'n debuutsingle 'Zolang je van me houdt'. De tekst is geschreven door z'n tante Betsy, die we kennen als de vrouwelijke helft van Duo Picobello. Het geheel is opgenomen in de studio van Terry West met koorwerk van Gerda Oldenburger.



klik hier voor het originele artikel