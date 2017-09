Donny van der Roest lanceert ‘En dan komt ze binnen’

Donny van der Roest timmert al enkele jaren aan stevig aan de weg. Met zijn reeds gelanceerde singleswist Donny zich al flink in de kijker te spelen. Reikhalzend werd er dan ook uitgekeken naar zijn nieuwste werk, welke nu via Hit It! Music het levenslicht ziet. De nieuwe single is getiteld “En dan komt ze binnen” en werd opgenomen in de studio van het succesvolle Sonic Solutions. Het nummerlijkt over alle ingrediënten te beschikken om uit te groeien tot een succes.



