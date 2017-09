Dorpshuis Nieuw-Buinen en Lucky Joe organiseren het Burendag Knalfeest

Zaterdag 23 september organiseert het Dorpshuis Nieuw-Buinen een gezellige avond in het kader van de "Nationale Burendag".Ria Kauffeld is samen met het team van het dorpshuis bezig om diverse activiteiten te organiseren voor de inwoners van Nieuw-Buinen en omgeving.Zo zijn er door het team projecten als “Samen eten”, Fiets/ wandeltochten, Night of Terror, kindermiddag enz. opgezet en dit wordt door de inwoners zeer gewaardeerd.Uiteraard worden deze activiteiten zeer goed bezocht en daarom wil het team ook dit jaar weer iets doen aan “De Nationale Burendag”. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom in het dorpshuis. De artiestenshow begint om 20.00 uur met gezellige muzikale klanken van Meerten de Jonge.



