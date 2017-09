Drukke tijden voor John Medley

1 september 2017 was voor John Medley een belangrijke dag. Naast de release van z'n nieuwe single'Laat de liefde nu maar komen' werd ook zijn vernieuwde website gelanceerd.De single is tot stand gekomen met Ton Spronk en zangeres Angel en is speciaal gemaakt voor de Mercedes Zomertour.Tijdens de Mercedes Zomertour gaan John en Mijntje samen met vrienden naar de feestweek in Benidorm om op te treden bij eetcafé Pinocchio. Vervolgens zullen zij doorgaan naar de feestweek in Torremolinos/Carihuela.



klik hier voor het originele artikel