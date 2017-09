Duet Dick van Altena & Billy Yates

'If I could change the world with a song’ is de nieuwe single van Dick van Altena met country zanger en vermaard songschrijver Billy Yates uit het Mekka van de country muziek: Nashville, Tennessee. De twee kennen elkaar al jaren uit het Europese country circuit.Tijdens een verblijf van Billy in Nederland vorig jaar schreef het duo samen het nummer dat nu dus op cdsingle is uitgebracht.De Nederlander is apetrots op de samenwerking met zijn Amerikaanse collega, Yates is dan ook niet de minste, zo schreef hij songs voor George Jones en Willie Nelson.



