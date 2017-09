Dyon Verwer treedt met ‘Ben ik verliefd op jou’ in de voetsporen van Henny Thijssen

Met ‘Ben ik verliefd op jou’ laat Dyon Verwer horen dat hij veel heeft geleerd van z’n tekstschrijver Henny Thijssen. Met andere woorden, qua klank en muziek had het een nummer van Henny Thijssen kunnen zijn. Net zoals z’n vorige twee singles ‘Mijn droom’ en ‘Wonen in Volendam’ vond de opname plaats in de M-Works Studio te Enschede o.l.v. Maarten de Groot.Om z’n doelstellig om één single per jaar uit te brengen zocht de jonge zanger uit Losser weer contact op met Henny Thijssen. ‘Je hoeft Henny niet veel te zeggen.



