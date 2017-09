Edrie Antonissen brengt vrolijke single ‘Julie’

Wat een paar jaar geleden voor Edrie Antonisen begon als een geintje is ondertussen een niet te stoppen succes geworden. Na diverse single’s en een albumkomt hij nu weer met een vrolijk liedje . Daar zal hij ongetwijfeld weer zijn veelfans een plezier mee doen.Edrie is vooral bekend van zijn single’s “Beir oan me klompe’, “Gin gelul, gas op da spul ! “, Bam ,Bam” “Wooi noar de zolder ” maar ook nummers zoals “Ik schreeuw het van de daken”, “De dag dat het zonlicht niet meer scheen” en”Kom bij me terug”.



