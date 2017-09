Eerste eigen single van Frans van Adrichem een feit

“Reikhalzend kijk ik uit naar het moment dat ik mijn eerste single met de wereld kan delen”, zo liet Frans van Adrichem enkele weken geleden al glunderend weten. Ondanks dat dit pas de eerste single is voor de 46-jarige in Eindhoven geboren en getogen zanger, is hij al sinds zijn jeugdjaren besmet met het zangvirus. In het verleden nam hij wel al eens covers als 'Laat me vrij' en 'Wanneer, wanneer, wanneer' op, ondertussen kan hij zich wel beroepen op jarenlange bühne ervaring.



