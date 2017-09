Evert van Huygevoort laat weer van zich horen

De in Eindhoven geboren, maar in Etten- Leur woonachtige zanger Evert van Huygevoort (27) laat met “Laten we gaan dansen” weer van zich horen. Het betreft een uiterst catchy en dansbare track, waarop het onmogelijk stilzitten is. Wederom werd de tekst geschreven door Colin Heikens (Colin Alexander) en de productie was in handen van Sonic Solutions. Het is de opvolger van de single “Al Mijn Maten” waarmee Evert vorig jaar veel airplay op de radiostations wist te vergaren.



