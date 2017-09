Op zondag 3 december zal nog een extra concert van ''Waylon live in Concert, Top 1000 Allertijden'' plaatsvinden. De zanger zal live met zijn eigen band na twee reeds uitverkochte Ahoys de grootste hits zingen uit de lijst der lijsten..''Muziek is mijn leven en het is fantastisch om dat zo direct te mogen delen met 15.000 mensen in één keer. Ook ik was verrast dat het zo snel uitverkocht. Er blijft blijkbaar behoefte aan het horen van muziek waar we allemaal mee zijn opgegroeid.



