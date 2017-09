De drie extra concerten van André Rieu in Maastricht die gisteren in de verkoop gingen waren binnen een 2 uur uitverkocht. Vanwege de enorme belangstelling is besloten een laatste, extra weekend toe te voegen. De drie nieuwe concerten vinden plaats op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juli 2018.



