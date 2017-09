De drie concerten van André Rieu in Maastricht die vorige week in de verkoop gingen waren binnen een dag uitverkocht. Vanwege de grote belangstelling worden 3 nieuwe concerten op 13, 14 en 15 juli 2018 toegevoegdDe officiële kaartverkoop voor de extra concerten start op woensdag 27 september om 10.00 uur via www.andrerieu.com.



