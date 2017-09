Fennie Koning laat lied schrijven en produceren door ex Picobello zanger Sjouke Geertsema

Fennie Koning kwam na een zoektocht voor haar nieuwe single uit bij ex Picobello zangerSjouke Geertsema. Ze wilde echter geen Nederlandstalige single maken. Hier lag dus voor Sjouke een uitdaging. Het resultaat is een heerlijk in het gehoor liggend countynummer die als titel 'Keep on riding'. De zangeres uit het Overijsselse Wije is zeer te spreken over de manier van samenwerking. Het lied is opgenomen in de studio van Sjouke Geertsema.



klik hier voor het originele artikel