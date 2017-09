Genomineerden Buma NL Grootste Talent zijn bekend!

Op maandag 2 oktober 2017 worden in Tivoli Utrecht de BUMA NL Awards uitgereikt. Onze vrienden van Sterren NL omarmende prijs voor het Grootste Talent. Presentator Lucas van Leeuwen zocht de drie genomineerden; Joey Hartkamp, Raymon Hermans en Mart Hoogkamer op, om ze te overvallen met hun nominatie in deze categorie.Wie de Award uiteindelijk gaat winnenweten we op maandag 2 oktober. Vorige week ontvingen 25 Nederlandse bands en artiesten, verdeeld over 11 categorie├źn, al een nominatie voor de Buma NL Awards.



