Gerben Tijssen komt met nieuwe single

Gerben Tijssen is geboren in Zwolle, maar is opgegroeid in Heerde waar hij nog steeds woont. Hij heeft een tijdje in het Heerderse mannenkoorgezeten tot 2009. Daarna nam hij de stap om z'n eerste eigen single 'Achter de wolken' gevolgd door 'Lekker Lekker'. Zijn nieuwe single 'Supervrouw'is wederomopgenomen bij Anro Producties. Roy Otters heeft de muziek en de tekst gemaakt. 'Het liedwas zo gemaakt, alleen over de titel hebben welang na moeten denken', aldus Gerben.



