Heeft Denny Braaf straks spijt ????

Denny Braaf heeft voor z’n nieuwe single ‘Straks heb je spijt’ alles uit de kast gehaald om er een topproductie van te laten maken. Hij nam daarvoor Marcel Fisser in de hand die verantwoordelijk is voor het arrangement. Topmuzikanten Marcel de Groot, Micky Fisser, Gregor Hamilton, David Mast en natuurlijk Marcel Fisser zelf hebben vervolgens de kwaliteit behoorlijk opgeschroefd.‘Een van m’n beste vrienden en zeer gewaardeerde collega Robert Leroy kwam een tijdje geleden naar me toe en vertelde dat hij steeds een nummer in z’n hoofd had.



