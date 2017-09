Hein & Ken proosten op het leven

Het nieuwe uit Drenthe afkomstige duo Hein & Ken weet meteen met hun debuutsingle een gezellige kroegenkneiter neer te zetten. Veel wil het duo nog niet prijsgeven over zichzelf maar dat ze een feestje kunnen bouwen staat als een paal boven water! De altijd vrolijke heren zijn de befaamde studio van Terry West ingedoken om deze single op te nemen. Met wat handige tips is het een gezellig nummer geworden met voor velen een herkenbare tekst.Het nummer is makkelijk mee te zingen en ligt goed in het gehoor.



