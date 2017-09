Henk Dissel & Tim Douwsma hebben de Oranje Kroon

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 4 september is dat ‘Het Gevoel’, de nieuwe single van Henk Dissel en Tim Douwsma. De twee zangers zijn al jaren goed bevriend en besloten onlangs spontaan een duet op te nemen. Naar verluidt kwamen ze elkaar onverwacht tegen tijdens het uitgaan, waarbij Henk riep “waarom nemen we voor de gein geen plaat samen op?” Zo gezegd zo gedaan, en het resultaat mag er zijn. Het is een vrolijke zomerse track gewordenwaarop je maar moeilijk stil kan blijven zitten.



