Henk Stelte lanceert vrolijke single met rap-passage

“Een talent om in de gaten te houden”, zo werd Henk Stelte omschreven door zijn ondertussen vaste producer Frank Verkooyen. Henk merkt het aan zijn agenda en het feit dat zijn meest recente singles als ‘Kom Je’, ‘Even Hier’ en ‘In Mijn Armen’, steeds meer airplay in het land krijgen en steeds vaker ook worden herkend door het publiek. De in 1988 geboren en getogen Utrechter is pas sinds 5 jaar actief als zanger maar voelt zich ondertussen wel helemaal thuis op de podia in ons land.



