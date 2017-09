Hol maor op…..nieuwe single van Mooi Wark

Het nieuwe nummer van de Drentse band Mooi Wark is uit. Na het album 'D'r op of gien vreten' hebben de mannen niet stil gezeten deze zomer.'Hol maor op', gaat zoals door de heren benoemd, over het algemeen probleem van verlegen jongemannen en ook de wat oudere mannen. Als je verlegen bent en op zoek naar wat genegenheid, dan wil een alcoholische versnapering, je wel eens over de drempel heen helpen. Maar pas op, de grens is vaag, en voor je het weet ben je te ver. En dat wil dan wel eens averechts werken.



