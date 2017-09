Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek naast Harm Edens in Dit Was Het Nieuws

Ze zijn er zo goed als klaar voor! Harm Edens, Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek. De drie heren leggen het nieuws van de afgelopen week onder de satirische loep in Dit Was Het Nieuws, vanaf zondag 17 december te zien bij AVROTROS op NPO 1.

Peter Pannekoek voelt zich vereerd: "Dit Was Het Nieuws was van jongs af aan mijn favoriete programma. Een droom dus die uitkomt. Tevens vind ik dat we de afgelopen jaren zo'n programma enorm gemist hebben op televisie. Ik ben dus heel blij dat we terugkomen bij AVROTROS. Een grote eer als niet-Volendammer."

Ook Jan Jaap van der Wal voelt zich al thuis bij AVROTROS. "Dit Was Het Nieuws, het grote Satirefeest op het Plein'', aldus Jan Jaap.

Harm Edens heeft geen reactie gegeven, zijn tekstschrijvers zijn nog niet begonnen.





