Janneke de Roo hoopt fans blij te maken met nieuwe single ‘Jij bent de liefde’

Janneke de Roo is blij met de nieuwe single ‘Jij bent de liefde’ die ze samen maakte met producer Kees Tel. Ze vond dat er wel weer een gezellig en vrolijk nummer kon komen. “Mijn fans zijn er ook blij mee, dat weet ik zeker, want die willen mij blij zien”, aldus Janneke.Volgens Janneke de Roo is het tijd dat de fans haar weer écht blij zien. Na een aantal jaren van verdriet na het overlijden van haar man Kor, is het daar nu tijd voor. “Er moest wel een nummer komen waar ik zeker van weet dat Kor het mooi had gevonden.



