JC Event & JC Travel organiseert 4 daagse muziekreis naar Winterberg

Van 23 t/m 26 maart 2018 organiseert JC Event & JC Travel wederom een 4 daagse, geheel verzorgde muziekreis naar Vakantiehotel der Brabander in Winterberg.Met exclusieve muziekavonden ,winterpoolparty, diverse groepsactiviteiten, en nog veel meer !! * Inclusief Speciale White party (*dresscode white)Met optredens van diverse artiesten o.a.: van Bob Offenberg, Crist Coppens, Wilbert, Bjorn Litjes, Djaimy Veugelink, Andy de Witt, Bart van der Stelt,Patrick Dano, Marc Lapre, Zeeg van Seben, Nelis Heesbeen, Daisy Talens, Kimberley Hennipman en Robin van Herwijnen *(*artiesten & programma o.v.b. van wijzigingen).Special Guest tijdens deze muziekreis is niemand minder dan Wesley Klein.De presentatie is in handen van Johan Vlemmix. Uw gastvrouw en tevens organisator is Jolanda Clement.



