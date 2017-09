Joey Kerkhof houdt van de Brabantse gezelligheid…

De uit s- Hertogenbosch afkomstige zanger Joey Kerkhof is in zijn korte loopbaan als zanger al helemaal geen onbekende meer in het vak. Met zijn karakteristieke stemgeluid zingt hij zijn liedjes recht uit zijn hart. Na de eerste single van Joey Kerkhof getiteld "Speciaal Voor Jou" was het tijd voor een nieuw feestnummer.Nu komt hij met een knaller van een single “Brabantse gezelligheid “.De single is geschreven en geproduceerd door Dave van Well.



