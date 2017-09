Johan Moreno zet met ‘Als ik naar je kijk’ volgende stap in zijn zangcarrière

“Als Ik Naar Je Kijk” is de titel van de nieuwe single van de in ’s Hertogenbosch geboren zanger Johan Moreno”. De single is geschreven en geproduceerd André Kooiman.Johan groeide op in een muzikale familie.Voorlopig blijft het zingen een hobby die Johan naast zijn werk in het grondverzet doet. “Er zijn er heel veel in dit genre die allemaal naam willen maken. En het kost veel tijd en geld om je eigen nummers te produceren. We kunnen nog veel leren, ik op zangles en wij als gezin in de hele organisatie.



