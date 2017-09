John de Bever met ‘Ga maar terug naar je eigen land’ op nummer 1 in de iTunes TOP100

Platenmaatschappij Berk Music komt met leuknieuws! John de Bever weet met zijn spraakmakende single 'Ga maar terug naar je eigen land' binnen een aantal uur de nummer 1positie van de prestigieuze iTunes TOP100 te behalen! Na het succes van 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht' blijkt ook deze nieuwe feestplaat een schot in de muzikale roos!Johnis na een kortstondige tijd in Spanje en China terug in zijn eigen Nederland! Na een huwelijk met een Spaanse schone én een overvloed aan de Chinese keuken eindigt zijn avontuur.



