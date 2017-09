Joost de Vries viert 20-jarig jubileum in Heerhugowaard

De in 1970 geboren Alkmaarder Joost de Vries staat als artiest alweer 20 jaar op het podium. Dit doet hij met een breed en allround aanbod aan Nederlands- en Engelstalig repertoire. Singles die het goed deden in Nederlandstalig radioland waren o.a. ‘In de zon’, ‘Wat een geluk’, ‘Zing maar na’ en ‘Het is weer zomer’.Joost laat met regelmaat van zich horen middels nieuwe producties.En als hij niet op de bühne staat of als presentator actief is bij het radioprogramma “Hollandse Hits A life” dan richt hij zich volledig op het organiseren van diverse evenementen.Na het album ‘Leef & Geniet’ dat in 2013 verscheen, viert de zanger zijn 20-jarig artiestenjubileum met de release van de nieuwe single “Passie” en met gelijknamig CD album ‘Passie’ vanaf half oktober via platenmaatschappij Rood-Hit-Blauw verschijnt.



