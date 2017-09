Jordy van Loon presenteert nieuwe single ‘Ik vier het leven dat ik leef’

Jordy van Loon is terug en presenteert op maandag 18 september zijn nieuwe single ‘Ik vier het leven dat ik leef’. De nieuwe single is een verrassende single van de zanger die in 2008 zijn eerste hit scoorde met de single ‘Verliefdheid', is een toverbal’. De single bereikte toen de hoogste positie in de single top 100 en werd de meest aangevraagde plaat tijdens 3FM Serious Request 2008.Na het succes van zijn eerste single volgden singles als ‘Een kusje voor jou’, ‘Het spel van Cupido’ e.a. welke allemaal de Mega top 100 haalden.



